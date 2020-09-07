Лучшие продукты богатые цинком

Исследования показывают, что дефицит цинка приводит к множеству проблем со здоровьем - иммунная дисфункция и хронические заболевания почек и печени. Чтобы предотвратить дефицит цинка, включайте в свой рацион продукты, богатые цинком.Почему так важен цинк?Цинк необходим для различных функций организма, таких как:Здоровье мозга. Исследования показывают, что цинк необходим для когнитивной функции, поскольку самая высокая концентрация этого питательного вещества содержится в мозге. Согласно статье, опубликованной в Международном журнале молекулярных наук , изменения баланса цинка в мозге связаны с болезнью Альцгеймера, возрастным снижением когнитивных функций и депрессией.Ферментативная функция - цинк запускает определенные химические реакции в организме, которые помогают ему использовать фолиевую кислоту и производить новые белки и ДНК.Функция иммунной системы - вашему организму нужен цинк для создания Т-лимфоцитов, которые представляют собой специализированные иммунные клетки, которые борются с инфекциями и раком .Заживление ран - цинк необходим для здоровой кожи и слизистых оболочек, которые способствуют заживлению ран.Чтобы удовлетворить суточную потребность в цинке, добавьте в свой обычный рацион следующие продукты:Котлета из говядины- содержит 5,3 мгОбогащенные хлопья для завтрака, 3/4 стакана - 3,8 мгЗапеченная фасоль, порция 1/2 чашки - 2,9 мгПриготовленная корейка из свинины, 3 унции - 2,9 мгТемное мясо ципленка (бедра) - содержит 2,4 мгВеганские и вегетарианские источники цинка включают:ФасольПищевые дрожжиОрехиОвесЗародыши пшеницы