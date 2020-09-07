Лучшие продукты богатые цинком
Почему так важен цинк?
Цинк необходим для различных функций организма, таких как:
Здоровье мозга. Исследования показывают, что цинк необходим для когнитивной функции, поскольку самая высокая концентрация этого питательного вещества содержится в мозге. Согласно статье, опубликованной в Международном журнале молекулярных наук , изменения баланса цинка в мозге связаны с болезнью Альцгеймера, возрастным снижением когнитивных функций и депрессией.
Ферментативная функция - цинк запускает определенные химические реакции в организме, которые помогают ему использовать фолиевую кислоту и производить новые белки и ДНК.
Функция иммунной системы - вашему организму нужен цинк для создания Т-лимфоцитов, которые представляют собой специализированные иммунные клетки, которые борются с инфекциями и раком .
Заживление ран - цинк необходим для здоровой кожи и слизистых оболочек, которые способствуют заживлению ран.
Чтобы удовлетворить суточную потребность в цинке, добавьте в свой обычный рацион следующие продукты:
Котлета из говядины- содержит 5,3 мг
Обогащенные хлопья для завтрака, 3/4 стакана - 3,8 мг
Запеченная фасоль, порция 1/2 чашки - 2,9 мг
Приготовленная корейка из свинины, 3 унции - 2,9 мг
Темное мясо ципленка (бедра) - содержит 2,4 мг
Веганские и вегетарианские источники цинка включают:
Фасоль
Пищевые дрожжи
Орехи
Овес
Зародыши пшеницы
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