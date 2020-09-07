Выполнение этих простых правил защитит почки

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Рекомендации ученых из Швеции и Австралии.Шведские и австралийские ученые провели исследование, чтобы выяснить, какой образ жизни помогает предотвратить заболевания почек. Всего 6 простых рекомендаций.Исследователи провели метаанализ более 100 научных работ и выяснили, какой образ жизни поможет снизить риск заболевания почек. Всего в исследовании приняли участие более 2,5 миллиона здоровых людей из 16 стран мира.Во время исследования мы выяснили, что образ жизни играет большую роль, и определили ряд рекомендаций, которые можно дать здоровым людям для снижения риска развития заболевания почек,– говорит доктор Джеймон Келли, научный работник Университета Гриффита.Рекомендации включают:богатый овощами рацион,высокое потребление калия,физическая активность,снижение количества алкоголя,меньше потребление соли и отказ от курения.По словам ученых, соблюдение этих простых рекомендаций может снизить риск хронического заболевания почек на 14-22%.Впрочем, стоит добавить, что перечисленные советы касаются здоровых людей, подверженных риску развития проблем с почками. А люди, которые уже страдают заболеваниями почек, должны придерживаться других рекомендаций, в частности лечиться.