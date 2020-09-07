Кофе обладает множеством преимуществ для здоровья - при умеренном употреблении

Доказано, что умеренное употребление кофе полезно для сердца. Но, по словам исследователей из Университета Сан-Паулу в Бразилии, чрезмерное употребление этого полезного напитка увеличивает риск высокого артериального давления у людей, которые генетически предрасположены к этому состоянию.В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition, они изучили взаимосвязь между генетической предрасположенностью, ежедневным потреблением кофе и артериальным давлением и обнаружили, что люди с генетическим риском, потребляющие более трех чашек кофе в день, имеют более высокую вероятность заболеть гипертонией.Чрезмерное потребление кофе увеличивает риск гипертонии у генетически предрасположенных людейПольза кофе является предметом споров на протяжении многих лет. В то время как некоторые исследования связывают популярный утренний напиток с различными проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление и бессонница, другие исследования подчеркивают преимущества умеренного потребления кофе, которые включают более быстрый метаболизм и лучшую работу мозга.Важность учета генетического рискаИсследователи подсчитали оценки генетического риска у 533 пожилых людей, принявших участие в опросе о состоянии здоровья в городе Сан-Паулу - поперечном популяционном опросе, проведенном в период с 2008 по 2009 годы. В этом исследовании не обнаружено корреляции между высоким давлением и употреблением кофе до трех чашки в день.Проанализировав оценку генетического риска каждого участника, ежедневное потребление кофе и артериальное давление, исследователи обнаружили, что высокая оценка генетического риска и высокое потребление кофе соответствуют большему риску высокого артериального давления.