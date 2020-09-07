Названы привычки, которые ошибочно считают полезными

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Этими привычками не стоит злоупотреблять.Врачи говорят, что полезные привычки — это замечательно, но все должно быть в меру. Некоторые из ритуалов, которые мы соблюдаем каждый день, на самом деле могут быть вредными.В список вредных полезных привычек входит сон, уход за зубами, физическая активность и даже один из принципов правильного питания.Слишком внимательно чистить зубыЧто касается ухода за ротовой полостью — здесь также нужна мера. Речь идет о слишком жестких щетках и излишней полировке зубов. Привычка слишком заморачиваться с чисткой зубов может отправить вас в кабинет к стоматологу.Избыток снаНормальной продолжительностью сна для взрослого человека является 7-8 часов ежедневно. Но многие люди при сумасшедшем ритме жизни решают компенсировать недосып на выходных. Из-за этого сбиваются биоритмы, и вместо бодрости, вы чувствуете разбитость.Клетчатка в рационеЭто очень полезная привычка для правильного питания. Но при потреблении большого количества клетчатки важно помнить о поддержке водного баланса. Лишь при таком условии клетчатка будет работать на вас и вашу пищеварительную систему.Физическая активностьБесспорно, регулярные физические нагрузки необходимы каждому для поддержания тонуса. Однако даже спортзал не стоит посещать каждый день, ведь мышцы нуждаются в отдыхе и времени на восстановление.