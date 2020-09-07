Названы виды чая для более интенсивного сжигания жира
Мятный чай. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Neurological and Orhopaedic Medicine, запах мяты эффективно подавляет чувство голода. Регулярное питье мятного чая помогает есть меньше, в результате тело начинает расщеплять жир из отложенных запасов.
Чай матча. Напиток содержит ингредиенты, которые, с одной стороны, стимулируют расщепление жира, а с другой – предотвращают образование новых его отложений, особенно на животе. Особенно интенсивное сжигание жира происходит, если помимо употребления чая выполняются физические упражнения.
Зеленый чай. Данный вид чая содержит много кофеина, который стимулирует обмен веществ и вместе с этим делает более интенсивными процессы сжигания жира для производства энергии.
Белый чай. Ингредиенты напитка блокируют образование новых жировых клеток и в то же время стимулируют обмен веществ, так что накопленный жир телом расходуется активнее. Вдобавок чай очень хорош на вкус, сообщает журнал Freundin (Германия).
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