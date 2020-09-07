«Полезные» продукты, которые вредят организму

Без еды жить невозможно, но важно понимать, что не всякая еда полезна. Существует масса заблуждений о различных блюдах, а в некоторые мифы о полезности или вредности тех или иных продуктов верят даже приверженцы здорового образа жизнь. «Рамблер» поможет разобраться, где же истина.Соки полезнее целых фруктовРаспространено мнение, что соки очень полезны и пить их можно постоянно. В реальности соками лучше не злоупотреблять, так в соках высокое содержание фруктозы. Куда полезнее для организма целые фрукты, в которых есть клетчатка.Зелень можно есть в неограниченном количествеКазалось бы, зеленые листья — что в них вредного? Взять хотя бы шпинат или кале, о которых в последнее время столько говорят. Они богаты витаминами А, С и К, заряжены антиоксидантами и считаются одними из самых полезных растений. Однако помимо всех этих прекрасных микроэлементов в них еще содержится и оксалат, который может провоцировать образование камней в почках и стать причиной воспалительных процессов в кишечнике.Для похудения нужно есть йогуртыНесмотря на то, что йогурты полезны для пищеварения, богаты белками, кальцием, калием и витаминами группы В, чаще всего они также изобилуют еще и сахаром. Стоит внимательно изучать этикетки и не попадаться на уловки маркетологов, выносящих большими буквами на баночки информацию о низком содержании жира. Несмотря на обезжиренность, в йогурте может содержаться большое количество сахара.Есть «волшебные» продукты, которые сжигают жирТакие свойства приписывают ананасу, сельдерею, капусте. Конечно же, это неправда: не существует продуктов, которые избавляют от жира, хотя некоторые способствуют ускорению метаболизма. Но для этого необходимо есть «жиросжигающие» продукты в большом количестве, что вряд ли положительно отразиться на вашем здоровье.Зеленый чай — отличное средство для похуденияПлохая новость для желающих сбросить вес: зеленый час в этом не поможет. Хотя пить его все-таки стоит из-за высокого содержания полифенолов, снижающих уровень холестерина. Кроме того, этот напиток благотворно влияет на нервную систему.