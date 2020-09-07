Регулярное употребление чеснока пожилыми людьми может снизить риск смертности

Исследование показало, что регулярное употребление чеснока может снизить риск смерти от всех причин среди пожилых людей. Предыдущие исследования связывали потребление чеснока с более низким риском смертности у молодых здоровых людей. Но для пожилых людей таких доказательств не было. Настоящее исследование показывает защитные эффекты чеснока у людей в возрасте 80 лет и старше.«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором изучается связь между ежедневным потреблением чеснока и смертностью среди пожилых [из] старых в предполагаемой когорте», - пишут исследователи.В ходе исследования ученые изучили, как потребление чеснока влияет на общую смертность 27 437 взрослых китайцев со средним возрастом 92,9 года.Исследователи обнаружили, что из более чем 27000 участников 15,9% часто употребляли чеснок, то есть ели чеснок не менее пяти раз в неделю. Во время последующего наблюдения исследователи зарегистрировали 22 321 смертельный исход, но участники, которые употребляли чеснок чаще или даже иногда (от одного до четырех раз в неделю), выживали дольше, чем те, кто ел чеснок редко (менее одного раза в неделю).Другие преимущества чеснока для здоровьяСогласно исследованиям, чеснок содержит большое количество сероорганических соединений, которые придают ему антиоксидантные свойства. Таким образом, чеснок может помочь нейтрализовать свободные радикалы, которые вызывают развитие опасных для жизни заболеваний.Ученые уже давно приписывают сердечно-сосудистые свойства чеснока его серосодержащим соединениям. Они считают, что красные кровяные тельца превращают серу в сероводород, который расширяет кровеносные сосуды и помогает снизить кровяное давление.