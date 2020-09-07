Названы три лучших типа продуктов на завтрак с целью похудения

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Определенные продукты, употребляемые на завтрак, обеспечивают эффект похудения. Для такого первого приема пищи с целью сброса лишнего веса лучшими считаются три типа продуктов, пишет издание Express (Великобритания).Названы лучшие продукты на завтрак, которые позволяют плотно поесть, но не только не грозят лишними килограммами, а, напротив, способствуют похудению, сообщает источник, ссылаясь на рекомендации сертифицированного персонального тренера Аарона Брауна.Эксперт считает, что для устойчивого снижения веса самым плотным и сытным приемом пищи должен быть именно завтрак.«Во время испытаний участники, употреблявшие правильно составленный завтрак, за 12 недель потеряли в весе приблизительно 9 кг. Те, у кого самым насыщенным был обед, потеряли 3,5 кг», - рассказал специалист.Браун перечислил три лучших типа продуктов на завтрак с целью похудения.Первый – источники нежирного белка: молочные продукты, птица, говядина, белая рыба, морепродукты, содержащие мало жира. Их употребление помогает более эффективно управлять аппетитом, не переедать.Второй – пища с высоким содержанием белка, здоровых жиров и клетчатки. В этом случае завтрак может включать лососевые виды рыбы, яйца, фрукты и овощи.Третий – продукты, насыщенные белком, полезными жирами и другими питательными веществами. Данный тип подразумевает завтраки на основе блюд из яиц (омлет, болтунья, шакшука и другие), которые тренер советует сочетать с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами, овощами, особенно перцем, помидорами, луком.