Ученые: низкоуглеводные диеты работают не для всех

Низкоуглеводные диеты в последнее время все чаще пропагандируются инфлюенсерами в интернете. Однако считать их универсальными не стоит. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго.Ученые опросили 723 взрослых в Великобритании. Из них часть придерживается или придерживалась низкоуглеводной диеты, а часть никогда ее не пробовала. Они обнаружили, что ключевой была потеря веса, при этом 3 из 4 последователей сообщили о значительном успехе в потере не менее 5%.Ведущий автор исследования Чайтонг Чуруангсук отмечает: «Низкоуглеводная диета может быть вариантом потери веса для людей с ожирением, если она соответствует их предпочтениям. Однако отсутствие профессионального руководства может подвергать людей определенным рискам. Важно предварительно проконсультироваться со специалистом».Авторы также подчеркнули, что волшебной диеты, которая бы подошла всем, не существует.«Люди должны находить максимально подходящий конкретно им способ потреблять меньшее количество калорий. Низкоуглеводные диеты сейчас на волне популярности, однако они ничем не лучше высокоуглеводных. Никаких значимых доказательств их эффективности нет», - отметил профессор Майк Лин.