Что произойдет с организмом, если начать употреблять овсянку?

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Овсянка, приготовленная из цельного зерна (это важно), может принести организму много пользы. Ее можно употреблять даже при имеющейся непереносимости глютена.Овес содержит клетчатку, белок, кальций, тиамин, железо и другие важные для поддержания активного функционирования организма питательные вещества. На портале Food News специалисты рассказали, что произойдет с организмом, если начать употреблять сваренную из него кашу овсянку.Улучшится состояние сердца. Растворимая клетчатка овса заставит печень интенсивнее избавляться от излишков «плохого» холестерина ЛПНП, способного закупоривать артерии и повышать риск сердечных заболеваний. Кроме того, он содержит антиоксиданты авенантрамиды, способные бороться с хроническим воспалением, также ведущему к болезням сердца.Укрепится иммунная система. Овес является иммуностимулирующим продуктом. Его вещества бета-глюканы помогают укрепить иммунные клетки, борющиеся с инфекциями. Другие компоненты – минералы селен и цинк, также доказанно усиливают защиту организма от инфекций и болезней.Стабилизируется уровень сахара в крови. Бета-глюканы специфическим образом усваиваются кишечником, предотвращая скачки сахара в крови после еды. Исследования показывают, что потребление овсянки из цельного зерна положительно влияет на контроль уровня глюкозы у пациентов с диабетом.Понизится аппетит. Этот эффект связан с тем, что клетчатка овса помогает дольше сохранять чувство сытости.Улучшится перистальтика кишечника. Благодаря волокнам овса облегчается прохождение пищи по тракту, что минимизирует риск запора, а также сокращает вероятность развития рака толстой кишки.Укрепится нервная система. Овсянка богата фолиевой кислотой, которая положительно действует на нервную систему, помогает легче преодолевать усталость, стрессы.Внимание! Овсянка не рекомендуется для ежедневного потребления, достаточно есть 2-3 раза в неделю, чередуя с другими крупами. Овес содержит фитиновую кислоту, переизбыток которой приводит к вымыванию кальция из костей, что со временем может стать причиной остеопороза.