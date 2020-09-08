Этот продукт идеально подходит для снижения сахара в крови при диабете 2 типа

Специалисты назвали идеальный продукт для людей, болеющих диабетом 2 типа, – это грецкие орехи. Их потребление эффективно способствует снижению сахара в крови, констатируют специалисты организации Diabetes UK (Великобритания).Развитие диабета 2 типа может быть обусловлено недостаточной выработкой организмом гормона инсулина, регулирующего выделение в кровь глюкозы, или утратой чувствительности к нему (инсулинорезистентность). Оба нарушения способствуют повышению уровня сахара в крови. Хронически высокий он разрушительно действует на сосуды, ухудшая состояние сердца.Британские специалисты констатируют: одним из лучших способов снизить количество сахара в крови является употребление грецких орехов. Как сообщается на сайте организации «грецкие орехи идеально подходят для лечения гипергликемии, являются суперпродуктом для пациентов с диабетом 2 типа».«Орехи – в целом отличный выбор при имеющемся диабете. Но разные орехи обладают разными эффектами. Людям, страдающим диабетом 2 типа, прежде всего, нужно стремиться к потреблению тех, что улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы. Таковыми являются миндаль, фисташки, грецкие орехи, причем последние являются для них поистине идеальным продуктом», - поделились специалисты.По их словам, грецкие орехи как никакие другие богаты жирными полиненасыщенными кислотами омега-3, наиболее предпочтительными для оздоровления сердца и сосудов. Этот тип жира сочетается в них с высоким уровнем клетчатки. И тот, и другой компонент в отдельности требует достаточно длительного усвоения, а суммарно эффект лишь усиливается. Длительное переваривание грецких орехов препятствует всплескам глюкозы, вместо этого она медленно и плавно выделяется в кровь.«Диабетики могут получить еще больше пользы для нормализации уровня сахара в крови, если будут есть орехи вместе с греческим йогуртом», - дали совет эксперты.