Важные дела уменьшают мысли о вредной еде, даже если вы голодны - эксперименты с шоколадом

Новое исследование психологов Университета Сассекса показало, что найти способ забыть о том, что шоколад прячется в кухонном шкафу, может быть не так сложно, как казалось на первый взгляд.Предыдущие исследования показали, что «отвлеченное питание» может привести к перееданию. Однако эти исследования продемонстрировали, что, хотя отвлекающие задачи могут быть бесполезными во время еды, задачи, требующие внимания, могут быть полезны в остальное время с точки зрения защиты от тяги к нездоровым продуктам.«Идея состоит в том, что мы применяем теоретическую основу, теорию нагрузки, которая была создана в области исследования внимания, к новой области пищевого поведения. Использование этой основы позволяет нам делать прогнозы о том, когда люди наиболее уязвимы для триггеры, которые могут привести к перееданию, и как этого избежать».Эксперимент с шоколадомУчастников просили держать плитку шоколада и оценивать свои симпатии, голод и тягу к шоколаду, прежде чем выполнять ту же задачу визуального поиска, которую они выполняли в первом исследовании. Участников просили нажимать кнопку каждый раз, когда они ловили себя на мысли о шоколаде. Ученые использовали «мысленные пробы», когда участников прерывали и спрашивали, думали ли они о шоколаде в тот момент.Вывод 1: плитка шоколада, выглядывающая из вашего ящика, с меньшей вероятностью бросится в глаза, когда вы выполняете задание, требующее внимания.Вывод 2: даже когда вы закрываете ящик так, чтобы не видеть плитку шоколада, вы все равно можете думать об этом, но с меньшей вероятностью обнаружите, что делаете это во время задачи, требующей внимания.