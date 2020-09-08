Почему пить много валерьянки опасно для здоровья

Все мы практически постоянно испытываем стресс. Это неизбежный результат нашего образа жизни. Каждый из нас борется с такой ситуацией по — своему. Кто — то использует «бабушкины» рецепты, кто-то достает транквилизаторы, другие снимают стресс алкоголем. А некоторые использует самое простое из доступных средств — принимает валериану.Валериана — это многолетнее растение. Его корни и корневища обладают выраженным седативным — успокаивающим, эффектом. Поэтому их широко используют в фармацевтике для изготовления таблеток или настойки.Сфера применения валерианы:различные психические и невротические расстройства — нервное возбуждение, психозы, неврозы, эпилепсия;сердечные заболевания со спазмами — стенокардия, инфаркт миокарда;противорвотный эффект достигается путем устранения спазмов желудка.Обычные дозы, которые можно принимать без вреда для здоровья — по 1-2 таблетки или по 20-30 капель настойки 3 раза в день. Из-за накопления в организме до эффективной дозы, наилучший эффект можно получить, если употреблять валериану курсами по 10 — 14 дней. В случае однократного применения эффект не так сильно выражен, но к нему можно прибегать при необходимости, выпив 3-4 таблетки.Как и любое лекарство, валериана имеет опасное для жизни и здоровья действие при передозировке. Все–таки нужно помнить, что это не конфеты. Некоторые думают, что если эти таблетки делают из травы, то и есть их можно ложками, потому что они слабые и вреда не будет. Это большая ошибка.Длительное употребление или разовая слишком большая доза может привести к неприятностям. Спазмолитическое действие, например, может привести к нарушению процессов пищеварения — их замедлению, тошноте, рвоте.Успокоительное действие может быть так выражено, что мозг может впасть в ступор — заметно медленнее работать, снизятся все реакции, а о внимательности и речи вести не стоит. Поэтому валериану нельзя употреблять при депрессии. Угнетение нервной системы еще больше может привести даже к попыткам суицида — самоубийства.Кроме того, вместо снижения возбуждения нервной системы может произойти ее возбуждение — произойдет действие «наоборот». Это еще больше усугубит то, против чего пили эти таблетки. А чрезмерное возбуждение — это быстрое повышение давления, сильная головная боль, боль в сердце, наконец — беспокойство, страх, бессонница… Отравления не будет, но зато будет очень — очень плохо. В случае передозировки придется делать промывание желудка, а эту процедуру нельзя назвать приятной.