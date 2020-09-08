Врачи из Германии назвали самую вредную утреннюю привычку

Не следует заправлять постель, едва покинув ее утром после пробуждения. Это, как уверены врачи из Германии, очень вредная утренняя привычка, способная привести к печальным последствиям.Просыпаясь утром, многие люди совершают разные действия "на полном автомате" — например, начинают заправлять постель, в которой лежали минутой ранее. Что может быть плохого в этом утреннем ритуале? Выяснилось, что это довольно опасная для здоровья практика.Как пишет немецкое издание Freundin, постель, в которой только что спал человек, остается теплой и слегка влажной на протяжении некоторого времени. Если сразу же накрывать кровать одеялом или пледом, то образуются идеальные условия для размножения патогенных организмов. Например — клещей."Люди привыкли совершать ритуалы с утра, которые у многих доведены до полного автоматизма. Встать с кровати, заправить ее, сходить в душ, и так далее. И все бы ничего, но некоторые из подобных действий являются откровенно вредными. Взять хотя бы привычку заправлять кровать сразу после пробуждения", — говорят специалисты, добавляя, что после утреннего пробуждения следует проветривать спальню, и только потом, после всех остальных утренних дел, заправлять кровать. Это особенно важно для людей, которые склонны к аллергическим реакциям — подчеркивают врачи.