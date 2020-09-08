Четыре простых способа доказанно помогают подавить аппетит

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Неуемный аппетит способствует перееданию и ожирению, но существуют простые способы подавить чрезмерную тягу к еде, причем их эффективность является доказанной.Пить кофе. Согласно имеющимся научным данным, кофе стимулирует выработку кишечником пептида YY (PYY), способствующего формированию чувства сытости.Употреблять белок. Еще один доказанный способ подавить слишком сильно разыгравшийся аппетит. Белковая пища требует длительного усвоения, что позволяет дольше чувствовать себя сытым. Вдобавок белок укрепляет мышцы и способствует их росту в условиях регулярной физической активности, что помогает сократить количество жировых отложений.Использовать имбирь. Пряный корень помогает чувствовать сытость даже от небольшого количества съеденной пищи. Этому способствует его способность предотвращать всплески глюкозы в крови – ее резкие колебания от высокого уровня к низкому провоцируют сильный голод и аппетит.Высыпаться. Недосып усиливает аппетит на 34%, провоцируя увеличение концентрации гормона кортизола в крови. 8-часовой сон является доказанным способом одолеть вспышки обостренного аппетита.