Ученые рассказали, чем полезен алкоголь для пожилых людей

Алкоголь помогает улучшить когнитивные функцииВсе давно знают о том, что частое употребление алкоголя серьезно вредит организму и «подрывает» здоровье. Но если употреблять спиртные напитки в умеренном количестве, можно улучшить свои когнитивные функции, особенно пожилым людям. Такие выводы сделали американские ученые.Исследователи выяснили, что после одной-двух порций алкоголя, человеческий мозг начинает лучше функционировать. Но важное значение имеет качество напитка и его количество. Приемлемой дозой считается бокал вина, шот виски (или другого крепкого напитка) или банка пива (не более 8 порций в неделю для женщин и 15 — для мужчин).Старший научный сотрудник Каарин Ансти рассказал, что алкоголь в умеренном количестве полезен для пожилых людей, потому что улучшает их когнитивные функции, предотвращая развитие деменции (заболевание, вызывающее ухудшение памяти и умственных способностей, — прим. авт.).Однако, эксперты напомнили, что безопасной дозы алкоголя для здоровья не существует, поэтому людям с хроническими заболеваниями стоит полностью воздержаться от употребления спиртных напитков.