6 причин, почему корица должна быть в вашем кухонном шкафу
1. Снимает тошноту
Корица помогает облегчить тошноту, связанную с расстройством желудка. Он очищает пищеварительную систему и помогает при желудочно-кишечных проблемах.
2. Антиоксидантные свойства
Корица богата антиоксидантами, такими как полифенолы. Эти антиоксиданты защищают ваш организм от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, которые способствуют быстрому старению.
3. Противовоспалительные свойства
Антиоксиданты в корице обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить отек, восстановить повреждение тканей, уменьшить болезненность мышц и облегчить определенные аллергические реакции.
4. Поддерживает правильный метаболизм
Исследование Института наук о жизни Мичиганского университета показало, что коричный альдегид, соединение, придающее корице ее аромат, помогает активировать процессы сжигания жира, называемые термогенезом. Ученые взяли образцы жировых клеток человека и обнаружили увеличение количества ферментов и клеток, которые усиливают метаболизм жиров после воздействия коричного альдегида. Учитывая эти эффекты, корица также может помочь предотвратить ожирение.
5. Улучшает здоровье мозга
Исследования связывают корицу с улучшением функций мозга. Исследование на животных, опубликованное в Журнале нейроиммунной фармакологии, показало, что корица может быть полезной для людей с болезнью Паркинсона.
6. Защищает от вредных грибков.
Исследование Университета Западной Англии в Великобритании показало, что масло корицы повреждает клеточную мембрану дрожжей. При этом он предотвращает образование псевдогифов, нитевидных структур, используемых дрожжами для поглощения питательных веществ.
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