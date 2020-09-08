6 причин, почему корица должна быть в вашем кухонном шкафу

Произведенная из коры дерева Cinnamomum, корица часто используется для придания аромата. Однако корица - это не только специя, но и обладает целебными свойствами, которые помогают при различных проблемах со здоровьем. Она обладает мощными антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.1. Снимает тошнотуКорица помогает облегчить тошноту, связанную с расстройством желудка. Он очищает пищеварительную систему и помогает при желудочно-кишечных проблемах.2. Антиоксидантные свойстваКорица богата антиоксидантами, такими как полифенолы. Эти антиоксиданты защищают ваш организм от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, которые способствуют быстрому старению.3. Противовоспалительные свойстваАнтиоксиданты в корице обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить отек, восстановить повреждение тканей, уменьшить болезненность мышц и облегчить определенные аллергические реакции.4. Поддерживает правильный метаболизмИсследование Института наук о жизни Мичиганского университета показало, что коричный альдегид, соединение, придающее корице ее аромат, помогает активировать процессы сжигания жира, называемые термогенезом. Ученые взяли образцы жировых клеток человека и обнаружили увеличение количества ферментов и клеток, которые усиливают метаболизм жиров после воздействия коричного альдегида. Учитывая эти эффекты, корица также может помочь предотвратить ожирение.5. Улучшает здоровье мозгаИсследования связывают корицу с улучшением функций мозга. Исследование на животных, опубликованное в Журнале нейроиммунной фармакологии, показало, что корица может быть полезной для людей с болезнью Паркинсона.6. Защищает от вредных грибков.Исследование Университета Западной Англии в Великобритании показало, что масло корицы повреждает клеточную мембрану дрожжей. При этом он предотвращает образование псевдогифов, нитевидных структур, используемых дрожжами для поглощения питательных веществ.