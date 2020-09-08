Кинза - суперпродукт, богатый иммуностимулирующими антиоксидантами

Эта трава, часто вызывающая разногласия, которая, по мнению некоторых, имеет освежающий и цитрусовый вкус или напоминает мыло, обладает множеством полезных для здоровья свойств.

Кинза, потрясающий суперпродукт

Кинза (Coriandrum sativum) относится к семейству мятных. Однолетнее растение было первоначально найдена в Южной Европе. Кинзу также можно проследить до Северной Африки, в частности, в Ливии, Марокко и Тунисе.

Она содержит следующие витамины и минералы:

Кальций
Железо
Магний
Калий
Витамин C
Цинк

В традиционной медицине кинза используется при незначительных жалобах: диарея, чрезмерное метеоризм, тошнота и зубная боль.

Настойки кинзы также используются в составе медицинских препаратов вместе с другими лекарственными травами для облегчения таких состояний, как бактериальные инфекции, диабет, отравление тяжелыми металлами, расстройство желудка, респираторные заболевания и дефицит витамина К.

Факты о кинзе

Лучше всего есть свежую кинзу, потому что тепло снижает ее свойства и разрушает.

Вот несколько интересных фактов об этой вкусной траве:

Верхние листья C. sativum тонкие, пластинчатые, а нижние листья более плотные и имеют меньшие разрезы.
Листья растения C. sativum называются кинзой, а семена - кориандром.
Кинза содержит флавоноиды, которые естественным образом помогают облегчить менструальные спазмы и мышечные спазмы.
В египетских гробницах были обнаружены семена кориандра, свидетельствующие об их лечебных свойствах.
В Пакистане, Турции и других странах Ближнего Востока кинза используется в качестве активного ингредиента в травяных лечебных составах.
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