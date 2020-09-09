Врач назвал десерт, полезный для защиты от рака кишечника

Обладающий превосходным вкусом десерт может быть полезным в профилактике рака кишечника, рассказал врач-проктолог, колоректальный хирург Александр Малышев. Он назвал таким десертом яблоки, запеченные с корицей.В своем Instagram-аккаунте медик сообщил, что названный им десерт – яблоки с корицей – способствует максимальному усвоению организмом веществ полифенолов. По словам врача, «они потрясающе улучшают здоровье».Специалист пояснил что полифенолы, получаемые с пищей, обладают свойством доходить до толстой кишки, где они становятся очень здоровой питательной средой для ее полезных бактерий. Эти микроорганизмы «превращают полифенолы в особые вещества, которые защищают кишечник от рака толстой кишки», уточнил врач.Десерт из запеченных яблок, заметил он, позволяет организму получить сразу большую массу препятствующих развитию колоректального рака полифенольных соединений.«Можно смешать ягоды, орехи, корицу и дополнить печеным яблоком. Блюдо порадует отличным вкусом, принесет огромную пользу пищеварению и общему самочувствию», - констатирует эксперт.