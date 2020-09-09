Диетолог Ковальков назвал способ отключить вечернюю тягу к сладкому
На своем YouTube-канале диетолог Ковальков напомнил, что вечером организм выделяет гормон инсулин, понижающий уровень сахара в крови. Следствием этого может стать обострившийся аппетит, в особенности к пище, содержащей углеводы, то есть, преимущественно сладкой.
Специалист отметил: если вечерняя тяга к сладкому очень сильна, а днем сластей не хочется, – «значит в течение дня человек не ел углеводов или ел их слишком мало».
Диетолог назвал способ отключить подобную тягу к сладкому.
«Для этого нужно съедать около пяти-шести часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара», - поделился врач секретом.
Вдобавок, чтобы избежать вечером углеводного голода, заставляющего набрасываться на все вредное, Ковальков советует употреблять днем не менее 100 граммов углеводов.
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