Диетолог Ковальков назвал способ отключить вечернюю тягу к сладкому

В вечернее время может обостряться тяга к сладкому, но существует способ, помогающий ее отключить. Его назвал российский врач-диетолог Алексей Ковальков.На своем YouTube-канале диетолог Ковальков напомнил, что вечером организм выделяет гормон инсулин, понижающий уровень сахара в крови. Следствием этого может стать обострившийся аппетит, в особенности к пище, содержащей углеводы, то есть, преимущественно сладкой.Специалист отметил: если вечерняя тяга к сладкому очень сильна, а днем сластей не хочется, – «значит в течение дня человек не ел углеводов или ел их слишком мало».Диетолог назвал способ отключить подобную тягу к сладкому.«Для этого нужно съедать около пяти-шести часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара», - поделился врач секретом.Вдобавок, чтобы избежать вечером углеводного голода, заставляющего набрасываться на все вредное, Ковальков советует употреблять днем не менее 100 граммов углеводов.