7 удивительных фактов о мозге человека

Мозг выполняет важную функцию — мыслительный процесс. Он работает всегда, даже когда вам кажется, что вы не думаете. Представить, как именно работает мозг, довольно сложно. Но сегодня мы не хотим рассказывать тонкую науку, лучше почитайте поистине удивительные факты о головном мозге, и поймёте, что он чрезвычайно важен.Факт 1: вес мозга взрослого человека чуть больше килограммаИногда голова нам кажется крайне тяжелой, но это явно не от веса самого мозга. У мужчины орган весит 1 336 граммов, у женщины — 1 198. Причем данный показатель не имеет отношения к умственным способностям людей обоих полов. Например, у Эйнштейна, одного из умнейших людей на планете, когда-либо живших, вес мозга был всего 1 230 граммов. Этот параметр зависит не от умений и знаний, а от размеров тела и головы.Факт 2: мозг можно назвать батарейкойСложно поверить, что человеческий мозг вырабатывает электричество. Причем столько, что позволяет питать 25-ваттную лампочку. Миллионы электрических импульсов вырабатываются этим небольшим органом, общая мощность может давать свечение в 20-25 Вт.Факт 3: человек видит, слышит и нюхает мозгомМозг является руководителем слуховой, зрительной систем. Он позволяет нам слышать, видеть и чувствовать запахи. А системы, с помощью которых человек это делает, представляют собой исполнителем в данном непростом процессе.Факт 4: сны — загадка мозгаСамой таинственным видом деятельности головного мозга являются сны. Ученые до сих пор гадают, почему человеку снятся различные картинки, целые фильмы или даже сериалы. Одни предполагают, что это возможность тренировать мозг, а другие — это помогает мозгу поглощать мысли и воспоминания за день, архивировать важные события, а других наоборот стирать.Факт 5: за память на лица отвечает лобная доля мозгаУ 2,5% населения планеты наблюдается плохая память на лица. По-научному — прозопагнозия. Оказалось, что это связано с работой лобной доли. Активность в области веретенообразной извилины мозга во многом решает при распознавании лиц. Прозопагнозия делится на приобретенную или врожденную. При повреждении данной области подавляется часть мозга, позволяющая видеть лица как запоминающиеся объекты.Факт 6: из-за мозжечка человек не может щекотать себяКогда вы тянитесь пощекотать другого человека, он с большой вероятностью будет реагировать со смехом или агрессией. Если вы проделаете то же самое действо с собой, точно не заметите за собой подобной реакции. Это связано с работой мозжечка, который ответственен за физические движения. Часть мозга способна предсказать ощущения от щекотки и, соответственно, предотвратить реакцию.Факт 7: мозг развивается до 25 летПлюс-минус. Развитие мозга не останавливается в подростковом возрасте, префронтальная кора, отвечающая за контроль импульсов, точно продолжает развиваться до 20 лет. Поэтому даже в 18-19 лет наблюдается рискованное поведение, кажется, что некоторые «взрослые» ещё физически и эмоционально незрелы.