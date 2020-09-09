7 удивительных фактов о мозге человека
Факт 1: вес мозга взрослого человека чуть больше килограмма
Иногда голова нам кажется крайне тяжелой, но это явно не от веса самого мозга. У мужчины орган весит 1 336 граммов, у женщины — 1 198. Причем данный показатель не имеет отношения к умственным способностям людей обоих полов. Например, у Эйнштейна, одного из умнейших людей на планете, когда-либо живших, вес мозга был всего 1 230 граммов. Этот параметр зависит не от умений и знаний, а от размеров тела и головы.
Факт 2: мозг можно назвать батарейкой
Сложно поверить, что человеческий мозг вырабатывает электричество. Причем столько, что позволяет питать 25-ваттную лампочку. Миллионы электрических импульсов вырабатываются этим небольшим органом, общая мощность может давать свечение в 20-25 Вт.
Факт 3: человек видит, слышит и нюхает мозгом
Мозг является руководителем слуховой, зрительной систем. Он позволяет нам слышать, видеть и чувствовать запахи. А системы, с помощью которых человек это делает, представляют собой исполнителем в данном непростом процессе.
Факт 4: сны — загадка мозга
Самой таинственным видом деятельности головного мозга являются сны. Ученые до сих пор гадают, почему человеку снятся различные картинки, целые фильмы или даже сериалы. Одни предполагают, что это возможность тренировать мозг, а другие — это помогает мозгу поглощать мысли и воспоминания за день, архивировать важные события, а других наоборот стирать.
Факт 5: за память на лица отвечает лобная доля мозга
У 2,5% населения планеты наблюдается плохая память на лица. По-научному — прозопагнозия. Оказалось, что это связано с работой лобной доли. Активность в области веретенообразной извилины мозга во многом решает при распознавании лиц. Прозопагнозия делится на приобретенную или врожденную. При повреждении данной области подавляется часть мозга, позволяющая видеть лица как запоминающиеся объекты.
Факт 6: из-за мозжечка человек не может щекотать себя
Когда вы тянитесь пощекотать другого человека, он с большой вероятностью будет реагировать со смехом или агрессией. Если вы проделаете то же самое действо с собой, точно не заметите за собой подобной реакции. Это связано с работой мозжечка, который ответственен за физические движения. Часть мозга способна предсказать ощущения от щекотки и, соответственно, предотвратить реакцию.
Факт 7: мозг развивается до 25 лет
Плюс-минус. Развитие мозга не останавливается в подростковом возрасте, префронтальная кора, отвечающая за контроль импульсов, точно продолжает развиваться до 20 лет. Поэтому даже в 18-19 лет наблюдается рискованное поведение, кажется, что некоторые «взрослые» ещё физически и эмоционально незрелы.
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