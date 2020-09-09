Врач предупредила об опасности популярных методов похудения

Ставшие в последнее время популярными методы похудения, подразумевающие голодание и интервальную систему питания, могут представлять опасность для здоровья, – об этом предупредила врач эндокринолог Татьяна Маркова.Об опасности популярных метолов похудения специалист сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва». Говоря об этом, врач-эндокринолог Городской клинической больницы №52 при Депздраве Москвы Татьяна Маркова предупредила: системы интервального питания и голодания могут способствовать развитию сахарного диабета.Специалист заметила, что длительное воздержание от пищи и ее прием влияют на уровень сахара в крови. Однако у здоровых людей такие колебания минимальны, происходят лишь в определенных пределах.Люди, имеющие избыточный вес, особенно за счет абдоминального жира, откладываемого в области живота, рискуют в таких обстоятельствах тем, что их изменения уровня сахара в крови могут оказаться сразу очень существенными, резкими.«При очень больших перерывах между питанием их уровень гликемии может как резко снижаться вниз, так и резко подниматься вверх, выходить за здоровые пределы 3,3-5,5 ммоль/л», - пояснила Маркова.В этих случаях резкий рост уровня сахара в крови повлечет интенсивную выработку инсулина, избыток которого способствует развитию привыкания и толерантности, содействующих возникновению диабета.Вместо популярных голодных метолов похудения, не физиологичных с позиции эндокринной системы, врач советует принимать пищу небольшими порциями несколько раз в день и сбрасывать вес более щадящими способами.