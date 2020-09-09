Употребление этих продуктов усиливает выработку организмом «гормона молодости»

Их стоит включить в свой рацион.Мелатонин – это гормон, который вырабатывается в человеческом организме. И оказывает существенное влияние на человека: регулирует кровяное давление, улучшает иммунную систему и так далее.Но есть у него одна особенность – он замедляет возрастные изменения, отодвигает старость, следовательно, является гормоном молодости. Обладая свойством нейтрализовать окислительными процессы, гормон в случае достаточного наличия в организме, не дает коже увядать раньше времени.мелатонин во время сна именно ночью с полуночи до четырех часов. Вот почему так важно ложиться спать вовремя и не засиживаться после двенадцати часов.Также известно, что после тридцати лет этот гормон вырабатывается с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому пожилые люди из-за недостаточного количества гормона испытывают проблемы со сном, все чаще наблюдается бессонница.Но все же есть выход, как не допустить интенсивного снижения мелатонина, замедлить его и держать на уровне – это употребление в пищу продуктов, повышающих его выработку.А также большую роль играют продукты с содержанием триптофана. Это такая аминокислота, которая обеспечивает синтез серотонина и мелатонина.К таким продуктам относятся бананы. Они содержат магний, который и стимулирует выработку этого гормона.Молоко и молочные продукты обладают высокой концентрацией триптофана, следовательно, провоцируют выработку мелатонина. Сыр, особенно твердых сортов является лидером по содержанию триптофана.Мясо куриное, индейки, кролика имеют достаточно большое количество этой аминокислоты. Лучше всего, когда мясо запекается, вариться или тушиться, либо готовится на пару.Из ягод рекордсменами являются вишня и черешня. Если скушать небольшую горсть этих ягод перед сном, повысится уровень мелатонина и сон наступит быстрее.Также высокое содержание гормона и триптофана в кукурузе, грецких орехах, рисе, изюме, помидорах, овсяных хлопьях, куриных яйцах, тыкве, сладком красном перце, миндале.Для того, чтобы повысить уровень мелатонина необходимо употреблять продукты, богатые витаминами группой В. Они обладают успокаивающим действием в отношении нервной системы, следовательно, улучшают сон, делаю его более спокойным, что в итоге приводит к повышению этого важного гормона. Абрикосы, фасоль, бананы, орехи – примеры источников витаминов группы В.Таким образом, чтобы продлить молодость, увеличить количество в организме гормона мелатонина, необходимо употреблять продукты, содержащие его и аминокислоту триптофан, а также витамины, особенно группы В.