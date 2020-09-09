Диетолог назвал продукты для сжигания жира ночью

Правильно подобранные продукты помогают организму поддерживать активные процессы сжигания жира даже ночью, рассказал врач диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.По словам диетолога, интенсивному сжиганию жира ночью содействует высокий уровень гормона соматотропина, который «выделяется во время сна и действует около 50 минут». За это время организмом могут израсходоваться 150-200 граммов жировой ткани.Однако активность жиросжигающего гормона соматотропина блокируется инсулином. Соответственно, нужно избегать значительной выработки инсулина.Диетолог пояснил, что уровень инсулина в крови растет в ответ на повышение уровня сахара, которое провоцируется потреблением продуктов и блюд, насыщенных углеводами. Таковыми диетолог назвал разваренные, мягкие каши, а также большую часть круп, фруктов и молочных продуктов. Эти продукты обладают высоким инсулиновым индексом и должны употребляться до пяти-шести часов вечера, почеркнул специалист.Также Ковальков назвал продукты, оптимально подходящие для употребления вечером и способствующие сжиганию жира ночью.«Отдавайте предпочтение продуктам с низким инсулиновым индюком – мясу, рыбе, белку, морепродуктам и овощам», - поделился рекомендацией специалист.