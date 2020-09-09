Диетолог назвал продукты для сжигания жира ночью
По словам диетолога, интенсивному сжиганию жира ночью содействует высокий уровень гормона соматотропина, который «выделяется во время сна и действует около 50 минут». За это время организмом могут израсходоваться 150-200 граммов жировой ткани.
Однако активность жиросжигающего гормона соматотропина блокируется инсулином. Соответственно, нужно избегать значительной выработки инсулина.
Диетолог пояснил, что уровень инсулина в крови растет в ответ на повышение уровня сахара, которое провоцируется потреблением продуктов и блюд, насыщенных углеводами. Таковыми диетолог назвал разваренные, мягкие каши, а также большую часть круп, фруктов и молочных продуктов. Эти продукты обладают высоким инсулиновым индексом и должны употребляться до пяти-шести часов вечера, почеркнул специалист.
Также Ковальков назвал продукты, оптимально подходящие для употребления вечером и способствующие сжиганию жира ночью.
«Отдавайте предпочтение продуктам с низким инсулиновым индюком – мясу, рыбе, белку, морепродуктам и овощам», - поделился рекомендацией специалист.
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