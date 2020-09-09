Пять продуктов для улучшения контроля сахара в крови и защиты от диабета 2 типа

Выбор продуктов имеет решающее значение для нормализации уровня сахара в крови, и эти пять продуктов, могут помочь предотвратить или снизить риск развития диабета 2 типа, улучшив естественные механизмы контроля организма над выделением глюкозы в кровь.Диабет 2 типа является наиболее распространенным типом сахарного диабета, специфическим образом влияющего на способность организма перерабатывать сахар. При данном заболевании контроль содержания глюкозы в крови выходит из строя, ее показатели становятся слишком высокими. Это увеличивает индивидуальный риск развития ряда проблем со здоровьем, включая болезни сердца и почек, высокое кровяное давление, инсульт.В некоторых случаях склонность к заболеванию диабетом 2 типа увеличивают определенные факторы: например, избыточный вес или семейный анамнез заболевания. Людям с данными характеристиками специалисты особенно настойчиво советуют использовать меры, помогающие улучшить контроль сахара в крови и защититься от появления недуга.«Наряду с регулярными упражнениями большую роль в предотвращении диабета играет рацион питания. Хотя не существует волшебной пищи, способной вылечить диабет, существуют продукты, богатые питательными веществами, которые могут помочь предотвратить или отсрочить его возникновение, как и других проблем со здоровьем», - рассказали эксперты на портале Times Now.Они рекомендуют обратить внимание на следующие пять продуктов.Яблоки (несладкие). Богаты кверцетином, растительным пигментом, помогающим организму более эффективно вырабатывать инсулин, а также антиоксидантами и клетчаткой, которые способствуют нормализации сахара в крови.Ягоды. Клубника, малина, ежевика, черника содержат мало калорий, углеводов и имеют низкий гликемический индекс, вдобавок их клетчатка замедляет всасывание глюкозы – все это обеспечивает стабильный уровень сахара в крови.Бобовые. Исследование, опубликованное журналом Archives of Internal Medicine, показало, что потребление чашки фасоли в день эффективно снижает уровень сахара в крови. Бобовые отличаются высоким содержанием белка, клетчатки, фолиевой кислоты, калия, железа, магния и имеют низкий гликемический индекс, что делает их отличным природным средством защиты от развития гипергликемии и диабета.Шпинат и другие зеленые листовые овощи. В них очень мало калорий, но много клетчатки, кальция, витамина А и различных антиоксидантов, которые могут помочь похудеть, что важно для предотвращения диабета.Бурый рис. Его сочетание высокого содержания клетчатки и низкого гликемического индекса идеально для защиты от диабета. Согласно данным, опубликованным в Journal of Nutrition, его регулярное потребление снижает риск развития диабета 2 типа на 26 процентов. Помимо клетчатки, коричневый рис также содержит значительное количество других полезных соединений, способствующих здоровью сердца.