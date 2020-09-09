Названы полезные свойства куркумы для глаз

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Проведя экспериментальное лечение упакованным в наночастицы куркумином, учёные из Техасского университета в Галвестоне засвидетельствовали эффективность её в устранении глазных воспалений собак, при этом они не отметили никаких осложнений.Сейчас исследователи занимаются адаптацией терапии для человека, чтобы лечить катаракту и увеит – заболевания, которые постепенно могут привести к слепоте.Увеит – это воспаление сосудистой оболочки глаз, иногда вызывающее болезненные ощущения и постепенно снижающее зрение и приводящее к слепоте. Заболевание может поражать как людей, так и животных.«Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека», – подытожила соавтор Габулов Эрин Скотт. Ключевым преимуществом нового метода терапии, как подчеркнули учёные, станет отсутствие побочных действий.