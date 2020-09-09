Названы полезные свойства куркумы для глаз
Сейчас исследователи занимаются адаптацией терапии для человека, чтобы лечить катаракту и увеит – заболевания, которые постепенно могут привести к слепоте.
Увеит – это воспаление сосудистой оболочки глаз, иногда вызывающее болезненные ощущения и постепенно снижающее зрение и приводящее к слепоте. Заболевание может поражать как людей, так и животных.
«Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека», – подытожила соавтор Габулов Эрин Скотт. Ключевым преимуществом нового метода терапии, как подчеркнули учёные, станет отсутствие побочных действий.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий