Медики опровергли необратимость последствий коронавируса

Повреждения тканей сердца и легких, вызванные коронавирусной инфекцией нового типа, не являются необратимыми, как считалось с начала пандемии COVID-19. К такому выводу пришли европейские медики, представившие доклад по теме на Международном конгрессе Респираторного общества Европы (ERS).По словам Сабрины Саханич из Инсбрукского университета (Австрия), повреждения, вызванные COVID-19, просматриваются на снимках легких пациентов в течение нескольких недель после выписки из клиники, однако со временем они все же исчезают. То есть, легкие человека вполне способны восстанавливаться после повреждений, обусловленных коронавирусной инфекцией нового типа.Кроме легких, коронавирус бьет и по другим системам организма — в частности, по сердечно-сосудистой (некоторые ученые полагают, что COVID-19 — это в первую очередь болезнь сердца и сосудов, а не легких). Но повреждения сердечной ткани, которые появляются в результате болезни, тоже проходят через некоторое время.Саханич добавила, что выводы об обратимости повреждений, которые остаются после COVID-19, были получены по результатам наблюдений за группой из 82 пожилых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Ученые следили за здоровьем участников исследования на протяжении шести месяцев.