5 причин добавить в свой рацион овсянку
Овес содержит широкий спектр питательных веществ.
Питательная ценность одной чашки (81 г):
307 калорий
55 г углеводов
8 г клетчатки
11 г белка
5 г жиров
27% дневной нормы магния
43% дневной нормы селена
27% дневной нормы фосфора
6% суточной нормы калия
27% нормы цинка
Помогает снизить уровень холестерина
Бета-глюкан, тип растворимой клетчатки, содержащейся в овсе, снижает уровень холестерина. При употреблении бета-глюкан превращается в гель, который ограничивает всасывание холестерина и препятствует реабсорбции солей желчных кислот, которые помогают метаболизировать жиры. Согласно исследованиям, ежедневное употребление не менее 3 г бета-глюкана из овса может снизить уровень холестерина в крови на 5-10%.
Улучшает контроль сахара в крови
Было показано, что бета-глюкан в овсе помогает контролировать уровень сахара в крови из-за его гелеобразной природы при переваривании.
Снижает высокое кровяное давление
Растворимые волокна в овсянке, снижают высокое артериальное давление, которое является основным фактором риска болезней сердца. Исследование, опубликованное в Journal of Hypertension, показывает, что ежедневное употребление 8 грамм растворимой клетчатки из овсяных отрубей может помочь снизить систолическое и диастолическое артериальное давление.
Поддерживает здоровье кишечника
Если вы хотите добавить в свой рацион больше продуктов, благоприятных для кишечника, овсянка - отличный выбор. Овес также содержит нерастворимую клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника за счет увеличения размера стула.
Способствует похуданию
Овес - популярный суперпродукт среди любителей фитнеса. Высокое потребление цельнозерновых злаков связано с более низким риском набора веса и ожирения. Растворимая клетчатка в овсянке помогает сохранять чувство сытости в течение длительного времени, снижая риск переедания в течение дня.
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