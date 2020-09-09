5 причин добавить в свой рацион овсянку

Овес (Avena sativa) - цельное зерно, которое широко потребляется. Этим универсальным любимым зпродуктом можно наслаждаться разными способами, и не только на завтрак. Вот 5 причин, почему вам непременно следует добавить в рацион овсянку.Овес содержит широкий спектр питательных веществ.Питательная ценность одной чашки (81 г):307 калорий55 г углеводов8 г клетчатки11 г белка5 г жиров27% дневной нормы магния43% дневной нормы селена27% дневной нормы фосфора6% суточной нормы калия27% нормы цинкаПомогает снизить уровень холестеринаБета-глюкан, тип растворимой клетчатки, содержащейся в овсе, снижает уровень холестерина. При употреблении бета-глюкан превращается в гель, который ограничивает всасывание холестерина и препятствует реабсорбции солей желчных кислот, которые помогают метаболизировать жиры. Согласно исследованиям, ежедневное употребление не менее 3 г бета-глюкана из овса может снизить уровень холестерина в крови на 5-10%.Улучшает контроль сахара в кровиБыло показано, что бета-глюкан в овсе помогает контролировать уровень сахара в крови из-за его гелеобразной природы при переваривании.Снижает высокое кровяное давлениеРастворимые волокна в овсянке, снижают высокое артериальное давление, которое является основным фактором риска болезней сердца. Исследование, опубликованное в Journal of Hypertension, показывает, что ежедневное употребление 8 грамм растворимой клетчатки из овсяных отрубей может помочь снизить систолическое и диастолическое артериальное давление.Поддерживает здоровье кишечникаЕсли вы хотите добавить в свой рацион больше продуктов, благоприятных для кишечника, овсянка - отличный выбор. Овес также содержит нерастворимую клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника за счет увеличения размера стула.Способствует похуданиюОвес - популярный суперпродукт среди любителей фитнеса. Высокое потребление цельнозерновых злаков связано с более низким риском набора веса и ожирения. Растворимая клетчатка в овсянке помогает сохранять чувство сытости в течение длительного времени, снижая риск переедания в течение дня.