Симптомы сахарного диабета, которые можно обнаружить на ранних стадиях

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Все что нужно знать о заболевании.Часто, такое эндокринное заболевание как сахарный диабет, протекает скрытно, и выявляется только по результатам биохимических анализов мочи и крови. Проявления болезни зависят от типа диабета, его длительности, степени снижения выработки инсулина и индивидуальных особенностей самого пациента. Но есть первые симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы не запустить процесс.На сегодняшний день, сахарный диабет считается проблемой мирового масштаба, поскольку число заболевших увеличивается с каждым годом, особенно в развитых странах. Такое положение является результатом современного образа жизни и других факторов, среди которых выделяется ожирение.Начальные признаки сахарного диабетаЗаболевание возникает вследствие нарушения обмена веществ, которое происходит:болезнь 1-го типа – из-за недостатка выработки в организме собственного инсулина;болезнь 2-го типа – из-за нарушений воздействия инсулина на собственные ткани организма.Классификация заболеванияПатология первого типа чаще встречается у молодых людей, до наступления тридцатилетнего возраста. Для нее характерно бурное проявление. У больного заметно снижается вес тела, при этом, повышается аппетит и мучает постоянная жажда. Состояние ухудшается очень быстро, в значительной степени страдает энергетический обмен, человек теряет сознание. Лечение медикаментозное – постоянно вводятся инъекции инсулина.Диабет второго типа развивается, как правило, уже после 35-40-летнего возраста, чаще страдают женщины с повышенным весом. Симптомы проявляются медленно, в течение нескольких месяцев, а иногда и лет. Они более скрытые, чем у диабета первого типа, и зависят от первопричины заболевания.Лечение диабета 2-го типа следует начинать с корректировки рациона, и очень часто, после похудения, состояние больного и показатели сахара в крови улучшаются и становятся нормальными. Кроме этого, врач может назначить антидиабетики в форме таблеток. Этот вид диабета часто развивается как вторичное заболевание.Общие проявлениянестерпимая постоянная жажда и позывы к мочеиспусканию;резкие колебания веса, независящие от аппетита;быстрая, постоянная утомляемость, физическая слабость;нарушения зрения (ухудшение, туман перед глазами);сильный зуд кожи и половых органов;снижение полового влечения, потенции;судороги, ощущения покалывания, тяжести, онемения в ногах и руках;падение давления, головокружения, «потемнение» в глазах;длительные инфекционные заболевания;долго незаживающие раны, синяки или травмы;пониженная общая температура тела.Причины развития заболеванияК основным факторам, провоцирующим риск возникновения сахарного диабета, относятся:1. Постоянное переедание, приводящее к ожирению — это является главной причиной развития сахарного диабета 2-го типа. При повышении веса на 20%, риск диабета возрастает на 25%, а при повышении массы тела на 50%, диабет диагностируют в 60% случаев.2. Наследственная предрасположенность – заболевание в несколько раз чаще встречается у тех, у кого родственники также больны сахарным диабетом. Если болезнь есть у обоих родителей, то у детей он будет 100%, если у одного – 50%, если имеется у родных брата или сестры, то в 25%.3. Аутоимунные нарушения – когда собственная иммунная система начинает нападать на клеточные структуры своего организма.4. Инфекционные и вирусные заболевания – возбудители и токсины поражают клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.5. Стрессовые ситуации – при сильном нервном и эмоциональном перенапряжении, у людей повышается риск развития болезни.Во многих случаях, даже когда существует наследственная предрасположенность и другие факторы риска, заболевание не проявляется. Если человек вовремя начнет контролировать свой образ жизни: правильно питаться, повысит двигательную активность, будет проходить профилактические осмотры у врача, то диабетиком он может и не стать.