Диетологи назвали самый полезный продукт для здоровья

Диетологи, представляющие академический центр медицинских наук в Далласе, рассказали, что куриные яйца являются самой полезной пищей. В них содержится большое количество необходимых человеку витаминов и минералов. В состав одного куриного яйца входит 372 мг холестерина. Также в нём содержится холин, железо, животный белок и цинк, сообщили научные сотрудники.При употреблении яиц можно регулировать аппетит, улучшить состояние здоровья и функционирование мозга.Если продукт включить в рацион при беременности, то можно защитить плод от врожденных дефектов. В состав яиц входят фолиевая кислота и витамин B12.Их употребление способствует сохранению зрения и укреплению костей. При возникновении проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу за консультацией.