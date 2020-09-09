Диетологи назвали самый полезный продукт для здоровья

Диетологи, представляющие академический центр медицинских наук в Далласе, рассказали, что куриные яйца являются самой полезной пищей. В них содержится большое количество необходимых человеку витаминов и минералов. В состав одного куриного яйца входит 372 мг холестерина. Также в нём содержится холин, железо, животный белок и цинк, сообщили научные сотрудники.

При употреблении яиц можно регулировать аппетит, улучшить состояние здоровья и функционирование мозга.

Если продукт включить в рацион при беременности, то можно защитить плод от врожденных дефектов. В состав яиц входят фолиевая кислота и витамин B12.

Их употребление способствует сохранению зрения и укреплению костей. При возникновении проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу за консультацией.
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