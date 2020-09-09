Диетологи назвали самый полезный продукт для здоровья
При употреблении яиц можно регулировать аппетит, улучшить состояние здоровья и функционирование мозга.
Если продукт включить в рацион при беременности, то можно защитить плод от врожденных дефектов. В состав яиц входят фолиевая кислота и витамин B12.
Их употребление способствует сохранению зрения и укреплению костей. При возникновении проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу за консультацией.
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