Стимуляция мозга улучшает показатели людей с дислексией
Ученые применяли транскраниальную стимуляцию переменным током (tACS) над левой слуховой корой у 15 взрослых с дислексией и 15 свободно читающих в течение 20 минут. Это вмешательство немедленно улучшило фонологическую обработку и точность чтения в группе с дислексией, особенно при использовании стимуляции 30 Гц (но не 60 Гц). Интересно, что положительный эффект на фонологическую обработку был наиболее выражен у тех людей, у которых были плохие навыки чтения, тогда как слегка разрушительный эффект наблюдался у людей без проблем.
Авторы подчеркивают, что полученные данные могут проложить путь к неинвазивным терапевтическим вмешательствам, направленным на нормализацию колебательной функции в слуховой коре и улучшение фонологической обработки у людей с дислексией.
«Следующий шаг – изучение того, может ли нормализация осцилляторной функции у маленьких детей иметь длительный эффект на навык чтения», - отмечают авторы.
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