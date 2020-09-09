Как подготовиться к сезонному гриппу во время пандемии коронавируса

Грипп атакует человечество каждый год. Он особенно опасен тем, что заражается большое количество людей. Тем более, ситуация значительно ухудшается во время пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с предлагаемой информацией, чтобы защитить себя и близких от заразной инфекции!Грипп и коронавирус: что ожидает нас этой сенью и зимойЛето закончилось, пандемия коронавируса затягивается и надвигается сезон еще одного инфекционного заболевания – гриппа. Грипп – вирусное заболевание, поражающие нос, горло и легкие. Сейчас главным вопросом является то, что ожидает нас этой сенью и зимой при продолжающийся пандемии коронавируса в комбинации с гриппом.Но, как говорит инфекционист из всемирно известной Кливлендской клиники (США), доктор медицины Кристин Ингланд, нам это неизвестно. Но все же предпринять какие-то простые меры по защите вас и ваших близких возможно. Также это поможет предотвратить госпитализацию огромного количества больных сезонным гриппом.Каким ожидается сезон гриппаСезон гриппа может начаться уже в октябре, хотя иногда начало припадает на январь-февраль. Вирусы гриппа весьма непредсказуемы.Чтобы получить представление о степени тяжести предстоящего сезонного гриппа, нам нужно проанализировать нынешнюю ситуацию с гриппом в Южном полушарии, говорит доктор Ингланд. Пока у нас хорошие новости: грипп в Южной Африке и Австралии протекает легче обычного.Пути передачи гриппа и коронавирусной инфекции одинаковы, так что вероятно, что маски, социальная дистанция, мытье рук и некоторые другие санитарно-гигиенические меры, предпринимаемые в целях профилактики коронавируса, являются эффективными и относительно гриппа. Но нет гарантии, что активность гриппа в Северном полушарии будет аналогичной. Время покажет.Как вы можете себя защитить от гриппаИ грипп, и COVID-19 могут представлять серьезную опасность: протекать в тяжелой форме и с осложнениями. Вот что нужно предпринять, чтобы подготовиться к сезонной вспышке гриппа:1. Сделайте прививку от гриппаИсследования показывают, что противогриппозная вакцина или полностью исключает вероятность заболеть гриппом, или он протекает в более легкой форме. У нас нет вакцины от COVID-19, так давайте защитим себя от того, от чего мы можем защититься.Противогриппозная вакцина защитит не только вас, но и ваших близких. Рекомендуется проводить вакцинирование всем, начиная с шестимесячного возраста. В этом году вакцинацию от гриппа можно начинать в сентябре-октябре.2. Будьте бдительны и соблюдайте меры безопасностиПодобно COVID-19, вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем. Поэтому те меры, которые мы предпринимаем для защиты от коронавируса – ношение маски, соблюдение социальной дистанции (не менее 2 м), частое мытье рук – может уменьшить вероятность заражения вирусом гриппа.3. Узнайте, что делать в случае, если вы все же заболели гриппомУ гриппа и COVID-19 много общих симптомов. Это кашель, высокая температура, одышка, боли в мышцах. Если у вас появились такие симптомы, звоните вашему семейному врачу!4. Укомплектуйте свою домашнюю аптечкуВ случае легкой формы гриппа назначается домашний режим. Для симптоматического лечения доктор Ингланд рекомендует следующие лекарственные препараты: жаропонижающие – ацетоминофен (торговое название – тайленол), для снятия мышечных болей – ибупрофен.Также необходим сироп от кашля и градусник. Хорошо иметь дома портативный пульсоксиметр, с помощью которого можно быстро измерить пульс и уровень содержания кислорода в крови.Как справиться с другими вирусными инфекциямиЗима – это также пик распространения других вирусных инфекций, как, например, респираторно-синцитиального вируса, поражающего в основном детей, и норовируса (желудочного гриппа). Многие рекомендации по профилактике гриппа и COVID-19 действенны и по отношению к этим инфекциям. Это частое мытье рук, дезинфекция поверхностей, соблюдение мер предосторожности при кашле, пребывание дома в случае болезни.В условиях пандемии COVID-19 эти меры профилактики особенно важны. Доктор Ингланд подчеркивает, что, если мы хотим вернуться к нормальной жизни – иметь возможность ходить в кино и обеспечить безопасное обучение детей в школе – мы должны соблюдать все вышеперечисленные превентивные меры и понимать, что так мы защищаем не только себя, но и окружающих.Полагаем, что эта информация поможет вам и вашей семье подготовиться к сезонному гриппу. Тем более, что нынешней осенью и зимой грипп будет протекать в условиях пандемии коронавируса. Помним, что самый действенный способ уберечься от вируса гриппа – прививка от гриппа.