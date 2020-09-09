Названы самые важные для мозга и острого ума вещества

Мозг нуждается в определенных питательных веществах для поддержания когнитивных функций на оптимальном уровне. Какие вещества должен получать головной мозг для острого ума.Для мозга очень полезны омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты — в частности, докозагексаеновая кислота (DHA), которая поддерживает работоспособность стареющих нейронов (и, таким образом, препятствует забывчивости). Источники омега-3 — рыба и морепродукты, семечки, орехи, нерафинированные растительные масла.Не менее важны для мозга витамины группы B. Они не только повышают настроение, но и укрепляют биологические системы, которые помогают нашему организму противостоять стрессу. Тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолат (B9) и кобаламин (B12) — все эти вещества нужны для правильной работы нервной, иммунной и метаболической систем, а также для здоровой экспрессии генов.Другие, не менее полезные для головного мозга соединения — витамин К (защищает от развития болезни Альцгеймера), витамин Е (мощный антиоксидант, который в целом необходим клеткам мозга), ликопин (обеспечивает защиту клеток мозга от воспалительных реакций) и цинк, который повышает иммунную функцию и снижает вероятность развития депрессивных расстройств. Нужно понимать, что употребление всех перечисленных веществ должно быть строго дозированным.