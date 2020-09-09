Диетолог Разумовская рассказала о полезных и вредных свойствах хурмы
По словам Разумовской хурму полезно есть для укрепления зрения и профилактики конъюктивита в сезон простуд. Ее плоды содержат много бета-каротина, становящегося в организме витамином А, крайне благоприятно влияющем на состояние и функции органов системы зрения.
Помимо того, хурма способствует оздоровлению сосудов – она обладает свойством нормализовать содержание холестерина, чему способствует высокий уровень пектина и магния. Таким образом, она полезна для борьбы с варикозом и атеросклерозом. Вдобавок калий, который содержит хурма, расслабляет сосуды и мышцы, снижает кровяное давление.
Также, говорит Разумовская, употреблять хурму полезно в сезон повышенного риска инфекционных заболеваний.
«В хурме высоко содержание витаминов группы В, витамина С, который борется с простудными заболеваниями», - рассказала диетолог в интервью РИА Новости.
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