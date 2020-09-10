Диабет 2 типа меняет кровоток в мозге пожилых женщин

Ученые из Хьюстонского университета сообщили, что мозг пожилых женщин с диабетом 2 типа использует меньше насыщенной кислородом крови, чем мозг женщин без диагноза.Это исследование стало первым, указывающим на изменения использования крови головным мозгом, как на главную причину дефицита двигательной функции, связанного с диабетом. Это также способствует пониманию сенсорных и моторных симптомов, которые являются признаками деменции, связанной с диабетом. Результаты исследования были представлены в журнале Neurophotonics.«Это довольно важное открытие. Обычно, когда у кого-то возникают сенсорные или моторные проблемы с сахарным диабетом 2 типа, предполагается, что это результат повреждения периферических нервов в руках и ногах», - рассказывает Стейси Горняк, главный автор исследования. «Новые данные свидетельствуют о том, что помимо повреждения нервов нарушение использования крови головным мозгом, в значительной степени способствуют как сенсорному, так и двигательному дефициту у людей с диабетом».