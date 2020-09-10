Названы продукты, которые опасно есть с яйцами

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На первом месте оказалась рыба.Существует ряд блюд, которые не стоит сочетать друг с другом, так как этот выбор может негативно сказаться на здоровье желудка. Диетологи назвали продукты, которые не нужно есть вместе с яйцами и любыми блюдами из них.На первом месте оказалась рыба. Из-за присутствующего в яйцах вещества, овидина, часть рыбных витаминов может быть нейтрализована. Кроме того, не стоит добавлять к омлету рис. Это негативно скажется на пищеварительной системе.Также не рекомендуется употреблять яйца вместе с картофелем. В плодах содержатся минералы, которые могут препятствовать нормальному усвоению железа и кальция из самих яичных блюд. Картошка также мешает правильному функционированию желудочно-кишечного тракта.Специалисты не советуют запивать яичницу молоком. Этот напиток лучше всего употреблять отдельно от любой другой пищи из-за того, что его свойства именно в такой форме лучше всего воспринимаются организмом.Не стоит добавлять в омлет сыр и майонез, а также сливочное масло и сливки. Все эти продукты вместе оказывают слишком высокую нагрузку на пищеварительную систему и могут навредить желудку.