Назван снижающий холестерин и сахар в крови завтрак

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Специалистами был назван один из лучших завтраков для снижения высоких уровней холестерина и сахара в крови – каша, приготовленная из цельного овса.«Овсянка из цельных зерен является одним из предпочтительных вариантов завтрака для укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Это способствуют входящие в состав овса клетчатка, белок, кальций, тиамин и железо», - рассказали медики на портале Food News.По их словам, употребление цельного способствует снижению повышенного уровня сахара в крови. Данная особенность зерна связана с тем, что его растворимая клетчатка замедляет процесс переваривания пищи. Это влияет на выделение глюкозы в кровь, предотвращает ее всплески и слишком быстрое повышение.Вдобавок завтрак в виде цельнозероной овсянки помогает «вычистить» из артерий «плохой» холестерин. Данный тип холестерина входит в состав липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), оседающих на стенках сосудов и образующих холестериновые бляшки, которые нарушают кровообращение и могут стать причиной различных сердечно-сосудистых проблем: инфарктов, инсультов.Воздействуя на холестерин, овес улучшает состояние печени, которая из-за его избытка становится склонной к ожирению.Ученые дополняют: уникальность овса в том, что он содержит больше цинка, чем любое другое целебное растение. Они резюмировали, что «его зерна являются источником антиоксидантов, помогающих бороться с хроническими заболеваниями».