Назван снижающий холестерин и сахар в крови завтрак
«Овсянка из цельных зерен является одним из предпочтительных вариантов завтрака для укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Это способствуют входящие в состав овса клетчатка, белок, кальций, тиамин и железо», - рассказали медики на портале Food News.
По их словам, употребление цельного способствует снижению повышенного уровня сахара в крови. Данная особенность зерна связана с тем, что его растворимая клетчатка замедляет процесс переваривания пищи. Это влияет на выделение глюкозы в кровь, предотвращает ее всплески и слишком быстрое повышение.
Вдобавок завтрак в виде цельнозероной овсянки помогает «вычистить» из артерий «плохой» холестерин. Данный тип холестерина входит в состав липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), оседающих на стенках сосудов и образующих холестериновые бляшки, которые нарушают кровообращение и могут стать причиной различных сердечно-сосудистых проблем: инфарктов, инсультов.
Воздействуя на холестерин, овес улучшает состояние печени, которая из-за его избытка становится склонной к ожирению.
Ученые дополняют: уникальность овса в том, что он содержит больше цинка, чем любое другое целебное растение. Они резюмировали, что «его зерна являются источником антиоксидантов, помогающих бороться с хроническими заболеваниями».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий