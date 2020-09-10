Любители газировки чаще едят неправильно

Любовь к газированным сладким напиткам наблюдается у людей, придерживающихся нездорового питания. Исследование показало, что они нередко имеют лишний вес.Британские ученые доказали, что покупающие газированные напитки люди чаще придерживаются плохого питания и имеют лишний вес. Эти выводы получены после изучения питьевых предпочтений 9 000 домашних хозяйств. Ученых интересовала связь между покупкой напитков и выбором продуктов. Те семьи, где покупали много сладких газированных напитков, также приобретали и массу высококалорийных и не очень полезных продуктов вроде сладостей, а также фастфуда.Лишний вес или ожирение фиксируется в том случае, если индекс массы тела человека превышает 25 пунктов. Такой индекс чаще отмечался у людей, налегающих на газированные напитки. А реже всего лишний вес и ожирение встречались в группе, предпочитающей вино, фруктовые соки или молочные продукты.Их авторы хотели установить, кому более всего поможет государственная политика по борьбе с ожирением в стране. Теперь установлено, что её надо адресовать семьям, покупающим много газированных напитков. Чаще всего эти люди имеют низкий доход, и для исправления ситуации эксперты предлагают повысить налоги на сладости, чтобы сделать покупку здорового питания более выгодным делом.