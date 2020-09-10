Как выявить печеночную недостаточность, и когда нужно вызывать скорую
Порой данное заболевание может долго не давать о себе знать. "Рамблер" выяснил, какие симптомы свидетельствует о печеночной недостаточности и в каких случаях следует немедленно вызывать скорую помощь.
Усталость и общее недомогание, плохой аппетит, беспричинная тошнота и рвота, а также легкий дискомфорт в левой части живота — все эти симптомы указывают на печеночную недостаточность на ранней стадии. Более серьезными симптомами, свидетельствующими о том, что болезнь прогрессирует, являются следующие признаки:
пожелтение кожи и белков глаз
потемнение мочи
синяки, возникающие даже от слабых ушибов
отеки в области рук, ног и живота
беспричинный зуд кожи
Если хотя бы несколько из этих симптомов проявились у вас, это веский повод немедленно обратиться к терапевту.
В случае, когда печеночная недостаточность крайне запущена, необходимо вызывать скорую помощь. О том, что болезнь достигла последней стадии, говорят следующие симптомы:
Сильная боль в правой верхней части живота
Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
Спутанное сознание, сонливость, дезориентация в пространстве, а также другие изменения поведения или психического состояния
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