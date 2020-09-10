Названы целебные свойства кабачков

Многие игнорируют этот продукт.

Кабачки — универсальный овощ, богатый питательными веществами. Он полезен для пищеварения и здоровья сердца, и его можно включать в здоровую диету разными способами: его можно использовать в качестве альтернативы лапше, подавать в салатах или запекать в духовке.

Богаты полезными антиоксидантами

Кожа и мякоть кабачков полны антиоксидантов, которые способствуют целостности клеток и уменьшают воспаление. Антиоксиданты в цукини помогают защитить от хронических заболеваний. Кожура кабачков содержит витамины А и С, глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза, поэтому при приготовлении этого суперпродукта не очищайте их.

Помогает улучшить ваше пищеварение

Соблюдение диеты, богатой свежими овощами, может улучшить пищеварение. Одна чашка вареных кабачков содержит два грамма растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает втягивать воду в кишечник и создавать объем, помогая предотвратить запоры. Растворимая клетчатка также улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ, питая полезные бактерии в кишечнике.

Помогают предотвратить болезни сердца

Кабачки содержат магний и калий, к улучшают здоровье сердца. Эти минералы помогает снизить риск болезней сердца, инсульта и сердечного приступа — они расслабляют кровеносные сосуды, что затем способствует лучшему кровотоку.
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