Названы целебные свойства кабачков

Многие игнорируют этот продукт.Кабачки — универсальный овощ, богатый питательными веществами. Он полезен для пищеварения и здоровья сердца, и его можно включать в здоровую диету разными способами: его можно использовать в качестве альтернативы лапше, подавать в салатах или запекать в духовке.Богаты полезными антиоксидантамиКожа и мякоть кабачков полны антиоксидантов, которые способствуют целостности клеток и уменьшают воспаление. Антиоксиданты в цукини помогают защитить от хронических заболеваний. Кожура кабачков содержит витамины А и С, глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза, поэтому при приготовлении этого суперпродукта не очищайте их.Помогает улучшить ваше пищеварениеСоблюдение диеты, богатой свежими овощами, может улучшить пищеварение. Одна чашка вареных кабачков содержит два грамма растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает втягивать воду в кишечник и создавать объем, помогая предотвратить запоры. Растворимая клетчатка также улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ, питая полезные бактерии в кишечнике.Помогают предотвратить болезни сердцаКабачки содержат магний и калий, к улучшают здоровье сердца. Эти минералы помогает снизить риск болезней сердца, инсульта и сердечного приступа — они расслабляют кровеносные сосуды, что затем способствует лучшему кровотоку.