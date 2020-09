Медики советуют несколько продуктов для сжигания жира на животе

Чтобы заставить организм интенсивнее сжигать жир на животе, медики советуют включить в рацион несколько продуктов. В их числе – яйца, сельдерей, хумус.Специалисты недаром настойчиво советуют бороться с отложениями жира на животе и талии. В брюшной полости имеет свойство скапливаться так называемый висцеральный жир, располагающийся не просто под кожей, а рядом с жизненно важными органами, включая желудок, печень и кишечник. Такое соседство подвергает человека серьезному риску проблем со здоровьем, поскольку жировая масса производит вещества, запускающие процессы воспаления.Чтобы усилить расход жира на производство энергии и уменьшить его скопление на животе, медики советуют регулярно употреблять несколько продуктов, об этом пишет издание Express (Великобритания). Вот их перечень.Яйца. Являются отличным источником белка, который помогает сдерживать чувство голода и ограничивать переедание. По данным исследования, опубликованным в Journal of Obesity, употребление этого продукта на завтрак является надежной стратегией похудения. Результаты показали, что участники, которые съедали два яйца на завтрак в рамках низкокалорийного рациона, потеряли на 65 процентов больше веса и уменьшили окружность талии на 34 процента, в отличие от тех, кто завтракал бубликами той же калорийности.Кокосовое масло. По словам диетологов, способность продукта стимулировать сжигание жира на животе обусловлена большим количеством содержащихся в нем триглицеридов со средней длиной цепи – они быстро метаболизируются и не откладываются в виде жировых валиков.Малина. Свежая или замороженная, она содержит большое количество клетчатки, которая улучшает реакцию организма на инсулин. Как следствие, уменьшается количество жира на животе.Хумус. Согласно сведениям, опубликованным в Journal of Nutrition and Food Sciences, люди, регулярно употребляющие хумус, обычно имеют меньшую (в среднем на восемь процентов) талию. Данный продукт готовится из нута, очень богатого клетчаткой. Подсчитано, что любители хумуса потребляют на 52 процента больше клетчатки, на 13 процентов больше полезных полиненасыщенных жиров и на 20 процентов меньше сахара, чем те, кто его игнорирует. Данные компоненты исключительно позитивно сказываются на физической форме.Сельдерей. Содержит пищевые волокна, которые улучшают пищеварение, а также много витамина С и кальция – такой комплект ингредиентов, обладающих жиросжигающими свойствами, делает фигуру более стройной. Медики советуют пить сок сельдерея перед едой – это препятствует откладыванию жира.