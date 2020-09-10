Пять веских причин чаще лакомиться арбузом

Ягода будет доступна еще недолго.Арбуз — популярный, сладкий, сочный и освежающий фрукт. Он также богат витаминами и минералами. На самом деле, арбуз может принести много пользы для здоровья, например, укрепить здоровье кожи и улучшить пищеварение.Арбуз богат питательными веществамиАрбуз — низкокалорийный фрукт. Одна чашка арбуза (154 грамма) содержит всего 46 калорий, что меньше, чем у фруктов с низким содержанием сахара, таких как ягоды.Чашка арбуза также содержит следующие витамины и минералы:Витамин A –18 процентов от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП)Витамины B1, B5 и B6 — 3 процента от РСНПВитамин С — 21 процент от РСНПМагний — 4 процента от РСНПКалий — 5 процентов от РСНППомогает улучшить здоровье кожи и волосАрбуз богат двумя витаминами, которые поддерживают здоровье кожи и волос: витаминами А и С. Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген — белок, который сохраняет кожу эластичной и укрепляет волосы. Арбуз содержит витамин А, который играет важную роль в создании и восстановлении клеток кожи.Помогает избежать обезвоживанияДостаточное количество воды помогает поддерживать водный баланс в организме, но вы также можете сделать это, употребляя продукты с высоким содержанием воды, например арбуз — он на 92% состоит из воды. Употребление фруктов и овощей с высоким содержанием воды также может вызвать чувство сытости. Употребление арбуза, богатого водой и клетчаткой, может способствовать похуданию, поскольку он низкокалорийный, но сытный.Улучшает пищеварениеКлетчатка и содержание воды в арбузе имеют решающее значение для здоровья пищеварительной системы. Она способствует увеличению объема стула, а вода помогает пищеварительному тракту эффективно двигаться.