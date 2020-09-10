Врач назвала необходимое количество воды для защиты от инфаркта
Эксперт Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врач-диетолог Наталья Пугачева назвала в интервью изданию «Комсомольская правда» необходимое количество воды для защиты от инфаркта. Специалист считает, что если на этот счет нет специальных предписаний врачей, то разумно употреблять до двух литров жидкости в день.
«Если при каких-то заболеваниях назначены мочегонные, или человек пьет мало, опасаясь возникновения отеков, – то увеличивается вязкость крови, риск тромбозов, которые приводят к инфарктами и инсультам», - предупредила медик.
Помимо того, добавила Пугачева, пить достаточно воды важно для поддержания здорового функционирования почек. Эксперт заметила, что меньше почки выделяют жидкости, тем более концентрированной становится моча, что способствует процессам образования в почках камней.
Врач рекомендует пить воду равномерно в течение дня небольшими порциями. Так употребляемая влага лучше усваивается, благоприятно влияет на работу почек по выведению лишней жидкости, тем самым предотвращая возникновение отеков.
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