Врач назвала необходимое количество воды для защиты от инфаркта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач утверждает, что питье недостаточного количества воды повышает риск тромбозов, а вместе с ними – инфарктов и других сердечно-сосудистых нарушений.Эксперт Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врач-диетолог Наталья Пугачева назвала в интервью изданию «Комсомольская правда» необходимое количество воды для защиты от инфаркта. Специалист считает, что если на этот счет нет специальных предписаний врачей, то разумно употреблять до двух литров жидкости в день.«Если при каких-то заболеваниях назначены мочегонные, или человек пьет мало, опасаясь возникновения отеков, – то увеличивается вязкость крови, риск тромбозов, которые приводят к инфарктами и инсультам», - предупредила медик.Помимо того, добавила Пугачева, пить достаточно воды важно для поддержания здорового функционирования почек. Эксперт заметила, что меньше почки выделяют жидкости, тем более концентрированной становится моча, что способствует процессам образования в почках камней.Врач рекомендует пить воду равномерно в течение дня небольшими порциями. Так употребляемая влага лучше усваивается, благоприятно влияет на работу почек по выведению лишней жидкости, тем самым предотвращая возникновение отеков.