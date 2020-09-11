6 лучших продуктов с витамином В12

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Это важное для работы нервной системы питательное вещество, которое естественным образом не вырабатывается в организме. И получить его в достатке можно из этих 6 продуктов.Печень и почки. Эти органы, и особенно у ягненка, являются богатым источником витамина B12. Всего 100 грамм печени ягненка обеспечат вам больше суточной необходимой дозы нутриента.Обогащенные злаки. Могут быть хорошим источником витаминов группы В, и особенно В12. Фактически, злаки тоже могут легко удовлетворить суточную потребность в питательном веществе.Тунец. Имеет очень высокую концентрацию витамина B12. Для получения витамина годится даже консервированный тунец.Лосось. В половине филе приготовленного лосося весом около 178 граммов может содержаться 208% (!) суточной нормы витамина B12.Молочные продукты. Молоко, йогурт и сыр - отличные источники белка, ряда витаминов и минералов, включая витамин B12.Яйца. Содержат большое количество витаминов группы В, особенно В2 и В12. Два больших яйца обеспечат около 46% суточной потребности в этом питательном веществе.