Эти семь преимуществ имбиря для здоровья являются доказанными

Употребление имбиря полезно для кишечника и сердца, оно улучшает пищеварение, повышает эффективность лечения рака. Имбирь обладает многими преимуществами для здоровья, как минимум семь из них являются доказанными.Снимает воспаление при артрите. Люди с остеоартритом или ревматоидным артритом испытывают снижение уровня боли и улучшение подвижности при регулярном потреблении имбиря. Это связано с тем, что биоактивные вещества – диолы имбиря воздействуют на химические посредники иммунной системы и подавляют образование лейкотриенов, провоцирующих воспаление.Улучшает пищеварение. Активные ингредиенты имбиря стимулируют перемещению пищи из желудка в тонкий кишечник, увеличивая мышечную активность пищеварительного тракта. Также они облегчают состояние при вздутии живота и метеоризме. Это может быть особенно полезно для людей с хроническим несварением желудка, известным как диспепсия.Борется с бактериями. Имбирь способствует здоровой микрофлоре кишечника, его экстракт может подавлять рост многих различных типов бактерий, включая кишечную палочку, стафилококки, стрептококки, сальмонеллы. Также может быть эффективным против бактерий полости рта, вызывающих воспалительные заболевания десен.Снижает риск сердечных заболеваний. Благодаря своим противовоспалительным компонентам, пряный корень помогает снизить уровень липидов (жиров) в крови, препятствует повышению артериального давления.Борется с раком. Потребление имбиря позволяет снизить долгосрочный риск некоторых видов рака. Доказано, что его активные соединения могут снижать клеточную активность, которая вызывает изменения ДНК, гибель клеток и разрастание опухолевых образований. В частности, есть основания считать, что они содействуют предотвращению или подавлению роста лимфом, гепатом, новообразований кишечника, молочной железы, кожи, печени, мочевого пузыря. Помимо того, они повышают чувствительность опухолей к таким методам лечения, как химиотерапия и облучение.Снимает боль. Обладая противовоспалительным и спазмолитическим эффектом, имбирь является натуральным обезболивающим при менструальном дискомфорте, мигренях.Улучшает чувствительность к инсулину. Прием имбиря в исследованиях оказался связан с улучшением показатели инсулинорезистентности и метаболизма. Диабетикам 2 типа он может помочь снизить уровень сахара в крови натощак.Вот два способа добавить имбирь в свой рацион:Натереть или растолочь свежий имбирь в стакане кипяченой воды и выпить утром после пробуждения.Добавить пять-шесть ломтиков свежего имбиря в термос, залить горячей водой, дать немного настояться и пить ее в течение дня.