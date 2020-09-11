От каких недугов поможет яблочный уксус

Яблочный уксус широко применяется не только в быту для приготовления всевозможных блюд, его можно использовать и в лечебных целях.ВарикозПри варикозном расширении вен поможет настойка, приготовленная из яблочного уксуса. Чайную ложку уксуса следует добавить в стакан теплой воды, добавить две чайные ложки меда и хорошенько размешать. Растирать ноги средством рекомендуется утром и вечером.СлабостьНекоторые спортсмены используют напиток из яблочного уксуса как добавку к пище, чтобы повысить работоспособность и избавиться от слабости после физических нагрузок. Половину чайной ложки уксуса нужно добавить в стакан теплой воды, размешать и выпить. Можно добавить к напитку мед. Злоупотреблять напитком не стоит.Кожные болезниЯблочный уксус оказывает антисептическое и регенерирующее действие при различных кожных высыпаниях. Также он успокаивает кожный зуд при укусах насекомых.Важно!Яблочный уксус специалисты не рекомендуют употреблять детям до 14 лет, пожилым людям, а также людям, страдающим язвой, гастритом, имеющим проблемы с почками и печенью.