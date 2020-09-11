Какие продукты вызывают старение

Испанские ученые из университета Наварры рассказали о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение. По их словам, частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, вызывает слишком раннее старение клеток.Диетолог Елена Соломатина согласилась с выводами экспертов, напомнив, что продукты питания, которые термически обработаны в масле, образуют канцерогены, которые, кроме прочего, разрушают коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани.— Когда человек злоупотребляет вредной пищей — бургерами, жареной картошкой, сладостями или хлопьями, — в коллагене начинают образовываться шипки, кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами, — подчеркнула Соломатина.Она советует разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген. Например, его много в моркови, помидорах, шпинате, жирных сортах рыбы. Кроме того, омоложению и восстановлению организма способствуют оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свекла, сельдерей и авокадо.