О каких болезнях сигнализирует соленый привкус во рту
Плохая гигиена рта или инфекционные процессы
Образование зубных камней, свищи, хронический тонзиллит — все это может стать причиной, вызвавшей неприятный привкус во рту. А порой все дело и вовсе в неправильной гигиене: если человек плохо чистит зубы или если образуется налет, продукты жизнедеятельности микрофлоры будут провоцировать соленый привкус во рту.
Проблемы с ЖКТ и обезвоживание
Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь — довольно распространенный недуг, который характеризуется кислым или соленым привкусом во рту. Иногда "соль" во рту появляется и при обезвоживании организма — зачастую после каких-то перенесенных инфекций. Нарушение баланса жидкости провоцирует появление в слюне большого количества хлорида натрия, который ощущается как соль.
Гормональный сбой
Один из самых серьезных гормональных сбоев — сахарный диабет — проявляется посредством сухости во рту. Порой эта сухость сопрвождается привкусом ацетона, поскольку сахарный диабет нередко идет рука об руку с поражением почек и центральной нервной системы.
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