Диетологом перечислены лучшие продукты для завтрака

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Греческий йогурт, яйца, бананы, орехи и другие оптимально подходящие для завтрака продукты были перечислены британским специалистом, диетологом и нутрициологом Ребеккой Трайлен.На портале Netdoctor диетолог рассказала, что яйца являются одним из самых лучших продуктов, которые можно съесть на завтрак. Эксперт отметила, что их потребление эффективно помогает регулировать уровень сахара в крови, препятствует всплескам глюкозы, что защищает от сильных приступов голода и переедания.Другой продукт – греческий йогурт – также является прекрасным источником белка. Помимо того, 100 граммов продукта дают организму 11% рекомендованной суточной дозы кальция, 13% витамина B12, 6% витамина B6.Орехи рекомендуют диетологом в качестве добавки к каше, йогурту, творогу: они обеспечивают организм полезными жирами, клетчаткой, антиоксидантами. Включение орехов в утренний прием пищи, по словам специалиста, снижает уровень холестерина, способствует нормализации кровяного давления и веса.Также в список лучших продуктов для завтрака вошли бананы: содержащийся в них пектин полезен для профилактики роста уровня сахара в крови, служит питанием полезным бактериям кишечника. Кроме того, в них много калия, помогающего регулировать баланс жидкости, что является ключевым фактором поддержания нормального артериального давления.Прекрасно подходит для завтрака авокадо, позволяющий организму получить сразу 20 витаминов сразу, а также крайне полезные для сердечно-сосудистой системы жирные кислоты.Также диетологом были перечислены зелень, ягоды и семена, грейпфруты, запеченная фасоль.