Диетологом перечислены лучшие продукты для завтрака
На портале Netdoctor диетолог рассказала, что яйца являются одним из самых лучших продуктов, которые можно съесть на завтрак. Эксперт отметила, что их потребление эффективно помогает регулировать уровень сахара в крови, препятствует всплескам глюкозы, что защищает от сильных приступов голода и переедания.
Другой продукт – греческий йогурт – также является прекрасным источником белка. Помимо того, 100 граммов продукта дают организму 11% рекомендованной суточной дозы кальция, 13% витамина B12, 6% витамина B6.
Орехи рекомендуют диетологом в качестве добавки к каше, йогурту, творогу: они обеспечивают организм полезными жирами, клетчаткой, антиоксидантами. Включение орехов в утренний прием пищи, по словам специалиста, снижает уровень холестерина, способствует нормализации кровяного давления и веса.
Также в список лучших продуктов для завтрака вошли бананы: содержащийся в них пектин полезен для профилактики роста уровня сахара в крови, служит питанием полезным бактериям кишечника. Кроме того, в них много калия, помогающего регулировать баланс жидкости, что является ключевым фактором поддержания нормального артериального давления.
Прекрасно подходит для завтрака авокадо, позволяющий организму получить сразу 20 витаминов сразу, а также крайне полезные для сердечно-сосудистой системы жирные кислоты.
Также диетологом были перечислены зелень, ягоды и семена, грейпфруты, запеченная фасоль.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий