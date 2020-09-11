Парацетамол избавляет не только от простуды, но и осторожности — гипотеза

Под действием популярного обезболивающего и жаропонижающего препарата люди спокойнее относятся к рискованным ситуациям, предполагают ученые. Они указывают, что эта гипотеза нуждается в дополнительной проверке.Возможно, парацетамол (ацетаминофен) связан с рискованным поведением. Например, люди, принявшие препарат, могут беспечно прыгать с тарзанки, гулять в опасных местах, лихо водить машину.В первом эксперименте приняли участие 189 студентов колледжа, которых разделили на две группы: половине дали 1000 мг парацетамола (стандартная доза для снятия головной боли), другая половина приняла плацебо. После того как средство подействовало, студентов попросили заполнить анкету и оценить рискованность различных действий по шкале от 1 до 7. Оказалось, что участники, которые находились под действием популярного обезболивающего, поставили более низкие оценки прыжкам с тарзанкой и парашютом, а также прогулкам в одиночку в небезопасном районе по сравнению с участниками из группы плацебо.В ходе другого эксперимента 545 студентов поучаствовали в компьютерной игре, с помощью которой ученые оценивают склонность человека к рискованному поведению. По правилам игры молодые люди должны были нажать на кнопку, чтобы надуть воздушный шар на экране. За каждое надувание участники получали виртуальные деньги, которые терялись, если шарик лопнул. Главная цель — заработать как можно больше «денег». Ученые выяснили, что студенты, которые находились под действием ацетаминофена, рисковали и проигрывали гораздо чаще участников плацебо-группы.Авторы исследования отмечают, что склонность к риску может быть связана с тем, что ацетаминофен снимает тревожность.«Возможно, ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций и беспокойства, когда они оценивают свои риски», - пишут авторы. Они отметили также, что эта гипотеза требует дополнительных исследований.